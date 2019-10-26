Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب / عدسة : ايهاب اشرف
أقام مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية تحمل اسم " الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفى.

حضر الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والإعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين ميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقد.


وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعددا من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة.
تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور
تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور
تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور
تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور
تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتارى وبهية يشاركان في رالى دراجات للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى

ترشيحاتنا

بقيادة ميتشو.. قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت.. تركي آل الشيخ والقلعة الحمراء حبايب.. خطأ كارثي وراء إصابة محمد محمود

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. قراءة 3 آيات قبل النوم توقظك لأدائها

اكتئاب حاد.. أسما شريف منير تتعرض لأزمة نفسية.. اعرف السبب

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

كارثة.. لحظة ابتلاع الارض لـ كويتي في حديقة منزله.. فيديو

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

انخفض ١٠ قروش.. الدولار يسجل أعلي هبوط له أمام الجنيه خلال أسبوع.. تفاصيل

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه