تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن في الاحتفال بـ 100 ألف بهية.. صور

أقام مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية تحمل اسم " الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفى.



حضر الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والإعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين ميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقد.





وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعددا من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة.