حبس عاطل لحيازته بندقية وذخيرة في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية وحيازة أسلحة نارية دون تصريح.



وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو بحلوان تمكنت من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات ومبلغ مالي 22.200 جنيه .



بالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها .



واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله علي الدراجة البخارية من أحد الاشخاص بمنطقة الصف / جيزة "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.