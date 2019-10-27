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حوادث

حبس 4 شرطيين مزيفين لسرقتهم رواد البنوك في الأميرية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - نقود
صورة أرشيفية - نقود
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محمد العيسوى
أمرت نيابة الأميرية، بحبس ٤ أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة".

وكان ضباط مباحث قسم الأميرية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تمكنوا من ضبط ٤ أشخاص وبحوزتهم طبنجة صوت ، ونحو 13 طلقة خرطوش وجهاز لاسلكي عقب قيامهم ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى 15 ألف دولار 2000 جنيه مصري من مهندس بعد قيامه بسحب المبلغ المالي من بنك فرع السواح بدائرة القسم بأسلوب " التتبع وانتحال صفة رجال شرطة " باستخدام سيارة .

واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات حوادثهم على متطلباتهم الشخصية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
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