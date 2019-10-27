حبس مسجل خطر تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة السيارات.



البداية ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة مفادها أن عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد الاستيلاء على بعض أجزائها والتصرف فيها بالبيع.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطه بشارع 6 أكتوبر حال استقلاله سيارة المبلغ بسرقتها.



واعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب " المفتاح المصطنع ، وقرر بارتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط سيارتين بمكان إخفائهما بمنطقة الخصوص / قليوبية .

