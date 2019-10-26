Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت.. تركي آل الشيخ والقلعة الحمراء حبايب.. خطأ كارثي وراء إصابة محمد محمود

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:06 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي
غرد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مهاجمًا رواد تويتر: "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد"..

قبل سفره لـ العلاج.. جماهير الأهلى تحتشد أمام منزل محمد محمود.. فيديو
حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على الاحتشاد أمام منزل محمود محمود لاعب وسط الفريق والمنتخب الأوليمبي، من أجل دعم اللاعب بعد إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل
حذر المستشار تركي آل الشيخ جماهير النادي الأهلي من تلاعب البعض من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة بين الدولتين.

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه
أبدي رفيق رضوان، الخبير الدولي في إصابة الملاعب رئيس الجهاز الطبي الأسبق، بالنادي الأهلي السعودي انزعاجه الشديد من إصابة اللاعب محمد محمود، نجم النادي الاهلي.

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر
حرص المستشار تركي ال الشيخ على مشاركة جمهور الأهلي، والعالم العربي، تغريدة جديدة يشير من خلالها الى المصالحة مع النادي وجمهوره.

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ
نفى الإعلامى أحمد شوبير، كل ما تردد من تصريحات منتشرة منسوبة له، طالب فيها بتقديم مجلس إدارة الأهلى اعتذارا لمالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، بسبب الخلافات التى نشبت بين الطرفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

اخبار الرياضة.. ايهاب جلال مدربا لمنتخب مصر.. رضا عبد العال ينضم لقناة الزمالك.. حكام ألمان لـ السوبر

أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. وساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

موجز البلد: تحديد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب.. الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية جديدة.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بميدان الجيش

ترشيحاتنا

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

الأرصاد الجوية تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

نجاح أول عملية زراعة وجه لأمريكي أسمر بمساعدة 45 طبيبة وممرضة

شاهد.. ابنة نجم الأهلى تشغل إنستجرام بسبب جمالها

Advertisements

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

كهربا يكذب الجميع بشأن صورته بـ تيشيرت الأهلي.. اعرف الحكاية

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

الكذابون يمتنعون | خالد الغندور يعلن موعد بث قناة الزمالك فى رسالة شديدة اللهجة

واصل سقوطه | في أول لقاء لـ جروس .. الأهلى يتلقى هزيمة قاسية | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه