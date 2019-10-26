أخبار النادي الأهلي اليوم السبت.. تركي آل الشيخ والقلعة الحمراء حبايب.. خطأ كارثي وراء إصابة محمد محمود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي
غرد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مهاجمًا رواد تويتر: "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد"..
قبل سفره لـ العلاج.. جماهير الأهلى تحتشد أمام منزل محمد محمود.. فيديو
حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على الاحتشاد أمام منزل محمود محمود لاعب وسط الفريق والمنتخب الأوليمبي، من أجل دعم اللاعب بعد إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.
اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل
حذر المستشار تركي آل الشيخ جماهير النادي الأهلي من تلاعب البعض من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة بين الدولتين.
خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه
أبدي رفيق رضوان، الخبير الدولي في إصابة الملاعب رئيس الجهاز الطبي الأسبق، بالنادي الأهلي السعودي انزعاجه الشديد من إصابة اللاعب محمد محمود، نجم النادي الاهلي.
تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر
حرص المستشار تركي ال الشيخ على مشاركة جمهور الأهلي، والعالم العربي، تغريدة جديدة يشير من خلالها الى المصالحة مع النادي وجمهوره.
تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ
نفى الإعلامى أحمد شوبير، كل ما تردد من تصريحات منتشرة منسوبة له، طالب فيها بتقديم مجلس إدارة الأهلى اعتذارا لمالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، بسبب الخلافات التى نشبت بين الطرفين.
تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي
غرد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مهاجمًا رواد تويتر: "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد"..
قبل سفره لـ العلاج.. جماهير الأهلى تحتشد أمام منزل محمد محمود.. فيديو
حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على الاحتشاد أمام منزل محمود محمود لاعب وسط الفريق والمنتخب الأوليمبي، من أجل دعم اللاعب بعد إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.
اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل
حذر المستشار تركي آل الشيخ جماهير النادي الأهلي من تلاعب البعض من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة بين الدولتين.
خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه
أبدي رفيق رضوان، الخبير الدولي في إصابة الملاعب رئيس الجهاز الطبي الأسبق، بالنادي الأهلي السعودي انزعاجه الشديد من إصابة اللاعب محمد محمود، نجم النادي الاهلي.
تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر
حرص المستشار تركي ال الشيخ على مشاركة جمهور الأهلي، والعالم العربي، تغريدة جديدة يشير من خلالها الى المصالحة مع النادي وجمهوره.
تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ
نفى الإعلامى أحمد شوبير، كل ما تردد من تصريحات منتشرة منسوبة له، طالب فيها بتقديم مجلس إدارة الأهلى اعتذارا لمالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، بسبب الخلافات التى نشبت بين الطرفين.