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اقتصاد

التخطيط: تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيطها أبرز إجراءاتنا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحي
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري بجميع قطاعات التعامل مع المواطنين.

ذكرت في تصريحات لها، أن الوزارة تسعي من تلك الاجراءات، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري و الذى يعد المحور الرئيس من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأكدت أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإداري والاقتصادي،.

وأضافت أن ذلك التطوير مرتبط بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، و تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة، بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على القيام بدوره في عملية التنمية.
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