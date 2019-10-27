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توك شو

أستاذ علاقات دولية: أمريكا خفضت حجم استثماراتها فى أفريقيا .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت حجم استثماراتها فى أفريقيا فى مقابل أن الصين بدأت تزيد من استثماراتها فى القارة السمراء، وضخت استثمارات بما يقدر ب 140 مليار دولار.

وأضاف أشرف سنجر، خلال حواره التليفزيوني على قناة "الحياة" فى برنامج "الحياة اليوم"، أن هناك فرصة عظيمة لروسيا لكي تتواجد داخل أفريقيا، موضحا أن هناك صراعات عالمية كبيرة تدور حول القارة الأفريقية.

وأوضح أن الدول الأفريقية هي التى تعطي دعم لجميع دول العالم الغربية لانها تعطيهم الكثير من الموارد التي يحتاجونها فى صناعتهم واستخداماتهم اليومية.

وأكد أشرف سنجر، أن الرئيس السيسي يريد أن يطور ويبني القارة الأفريقية من جديد، وأنه لابد من حل مشاكل القارة حتى لا تكبر المشاكل الموجودة حاليا وتؤدي إلى انهيار ودمار أكثر من الذي نحن عليه الآن.
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