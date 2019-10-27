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بين الناس

مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
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احمد قطب / عدسة : ايهاب اشرف
أقامت مستشفي بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية تحمل اسم " الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفى، بالتجمع الخامس.

قالت الفنانة ميرنا وليد اثناء تكريمها في الاحتفالية : "احنا النهاردة بنحتفل ب100 ألف سيدة عدوا مرحلة المرض، لما بتدي حاجة بسيطة لحد وتشوف الفرحة في عنيه بتبقى سعيد لأن سعادة العطاء مفيش حاجة ممكن توازيها فما بالك اللي كانوا سبب في مساعدة 100 ألف ست، يا بخت كل حد ساهم في هذا الإنجاز العظيم".

واضافت الإعلامية عبير الشيخ اثناء تكريمها: "أنا سعيدة جدا إني في احتفالية 100 ألف بهية، أنا بحب بهية لأنها تحب كل سيدة في مصر وقلبها عليها، بهية وهي تدعم كل السيدات عشان ولذلك ادعو كل السيدات أن يدعموا بهية.

وأعرب الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بمشاركته بالاحتفالية وقال أثناء تكريمه: "أنا سعيد جدًا انني مع بهية اليوم، واتمنى ان تمد كل الناس العون للمستشفي وسأظل أدعم بهية طول الوقت لأنها تستحق الدعم.. ربنا يشفي كل السيدات".
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
مستشفى بهية تحتفل بالاطمئنان على 100 ألف سيدة.. صور
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