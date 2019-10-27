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حوادث

ضبط 217 قطعة سلاح نارى و 292 قضية مخدرات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 217 قطعة سلاح نارى بحوزة 195 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
رشاش.
(30) بندقية آلية، و (41) بندقية خرطوش، و (21) طبنجة، و (124) فرد محلى، و (903) طلقة مختلفة الأعيرة، و (25) خزينة متنوعة، و (254) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82744) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(383) حكم جناية، و (23968) حكم حبس جزئى، و (4580) حكم حبس مستأنف، و (43034) حكم غرامة، و (10779) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضموا (4) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (292) قضية مخدرات بحوزة (303) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 143,055 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 35,920 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,626 كيلو جرام )، و كمية من مخدرى الأفيون والشابو وزنت ( 60 جرام )، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 100 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,050 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 530 جرام)، و عدد (4818) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (52) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (314) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (29409) مخالفة مرورية، (29) قضية بيئة.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (108) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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