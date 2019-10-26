ريما مكتبي: احتكاك أتباع حسن نصر الله بالمتظاهرين في الشوارع ينذر باشتعال الأوضاع اللبنانية

قالت الكاتبة الصحفية ريما مكتبي، موفدة قناة العربية بلبنان، إن هناك اشتعالا للأوضاع في لبنان، حيث كان هناك تعليمات لكل الأجهزة الامنية بفتح الطرقات وحماية التظاهرات في لبنان.





وأضافت، "مكتبي" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن جماعة حزب الله التابعة لحسن نصر الله خرجت للشوارع واحتكت بالمتظاهرين خلال ليلة أمس، ما ينذر بخطورة الوضع في الشارع اللبناني، حيث هتف تابعون "نصر الله" باسمه وسط المتظاهرين.



