بمذاق أشهر المطاعم وتكلفة أقل .. حضرى ألذ شاورما

فى دقائق معدودة يمكنك تحضير الشاورما بمذاق أشهر المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى ...



المكونات لتحضير الشاورما :



شرائح بقايا لحم مسلوق مقطع

2 حبة بصل مقطع شرائح

حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة مسطردة وثومية

ملح وفلفل

3 ملاعق كبيرة زيت



طريقة تحضير الشاورما



فى وعاء على النار قومى بتشويح شرائح اللحم وأضيفى البصل والفلفل المقطع لشرائح ثم أضيفى فصوص الثوم المهروس

و صلصة الطماطم.



يمكنك إضافة الملح والفلفل مع التقليب وتترك الشاورما 3 دقائق على النار وبعد التحمير نقدمها ساخنة.