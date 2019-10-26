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مرأة

بمذاق أشهر المطاعم وتكلفة أقل .. حضرى ألذ شاورما

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:19 م
الشاورمه
الشاورمه
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لمياء الياسين
فى دقائق معدودة يمكنك تحضير الشاورما بمذاق أشهر المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى  ... 

المكونات لتحضير الشاورما :

شرائح بقايا لحم مسلوق مقطع
2 حبة بصل مقطع شرائح
حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة مسطردة وثومية
ملح وفلفل
3 ملاعق كبيرة زيت

طريقة تحضير الشاورما

فى وعاء على النار قومى بتشويح شرائح اللحم وأضيفى البصل والفلفل المقطع لشرائح ثم أضيفى فصوص الثوم المهروس
و صلصة الطماطم.

يمكنك إضافة الملح والفلفل مع التقليب وتترك الشاورما 3 دقائق على النار وبعد التحمير نقدمها ساخنة.
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