بمذاق أشهر المطاعم وتكلفة أقل .. حضرى ألذ شاورما

فى دقائق معدودة يمكنك تحضير الشاورما بمذاق أشهر المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى ...
المكونات لتحضير الشاورما :
شرائح بقايا لحم مسلوق مقطع
2 حبة بصل مقطع شرائح
حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة مسطردة وثومية
ملح وفلفل
3 ملاعق كبيرة زيت
طريقة تحضير الشاورما
فى وعاء على النار قومى بتشويح شرائح اللحم وأضيفى البصل والفلفل المقطع لشرائح ثم أضيفى فصوص الثوم المهروس
و صلصة الطماطم.
يمكنك إضافة الملح والفلفل مع التقليب وتترك الشاورما 3 دقائق على النار وبعد التحمير نقدمها ساخنة.
المكونات لتحضير الشاورما :
شرائح بقايا لحم مسلوق مقطع
2 حبة بصل مقطع شرائح
حبة فلفل أخضر كبيرة مقطعة شرائح
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة مسطردة وثومية
ملح وفلفل
3 ملاعق كبيرة زيت
طريقة تحضير الشاورما
فى وعاء على النار قومى بتشويح شرائح اللحم وأضيفى البصل والفلفل المقطع لشرائح ثم أضيفى فصوص الثوم المهروس
و صلصة الطماطم.
يمكنك إضافة الملح والفلفل مع التقليب وتترك الشاورما 3 دقائق على النار وبعد التحمير نقدمها ساخنة.