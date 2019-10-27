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حوادث

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدي - اسلام مقلد
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى :-
فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (7) قضايا عبارة عن (3 مصانع- 2 محل- شركة - مخزن) بإجمالى مضبوطات بلغت (1407,837 طن أعلاف وأسمدة زراعية "بدون ترخيص – مجهولة المصدر – بدون بيانات") وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

و فى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (50) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

كما تم ضبط (6) قضايا عبارة عن (4 مسبك نحاس- 2 ورشة خراطة) بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية- عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية- عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة- زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح بها قانونًا داخل بيئة العمل).

فيما تم ضبط (3) قضايا فى مجال الملاحة الداخلية بمخالفات (مخالفة شروط التراخيص–القيادة بدون ترخيص)، و ضبط (62) قضية (فى مجال حماية الثروة السمكية) .
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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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