اليسا: فقدنا الثقة في رموز النظام اللبناني .. فيديو

قالت المطربة اليسا، انها تحلم باستقرار الأوضاع في لبنان، وتحقيق كافة المطالب الشعبية، كما يتمنى الشعب اللبناني.



وأكدت "إليسا" خلال مداخلة هاتفية على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب استطاع قطع عدد من الخطوات الايجابية ظهرت في قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بالضرائب، في خلال أيام قليلة من التظاهرات.



ونوهت إلى أن الانتخابات القادمة لن تشهد أغلب الرموز الحالية، خاصة بعد ما قام به الشعب اللبناني الحر من تظاهر ضد القرارات التي اتخذتها تلك الرموز على مدار السنوات الماضية.



وتابعت، أن "ميشيل عون" طالما تحدث عن التغيير والاصلاح دور اي افعال حقيقية على أرض الواقع، مؤكدة ان الشعب لم يعد يثق في رموز النظام الحالي بشكل كلي.