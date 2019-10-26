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رياضة

الهاتريك يجتاح الدوري الإنجليزي.. 7 لاعبين سجلوا الثلاثيات حتى الآن

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يعتبر الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، لأن المعدل التهديفي فيه مرتفع حيث وصلت نسبة تسجيل الهاتريك إلى 7 حتى الآن مع الجولة العاشرة من منافسات "البريميرليج" .

ونجح اليوم الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي، في تسجيل هاتريك هو الأول له والثالث في الجولة العاشرة حتى الآن مع تبقي يومين آخرين من منافسات الجولة .

وكان رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي كان أول من سجل هاتريك في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، تيموي بوكي هداف نوريتش سيتي بثلاثية في شباك نيوكاسل.

وشهدت مباراة أمس مباراة ساوثامبتون وليستر سيتي التي انتهت 9-0 للضيوف كان لها نصيب الأسد بـ 2 هاتريك.

وفيما يلي نعرض ترتيب الدوري الإنجليزي:

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