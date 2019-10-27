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اقتصاد

القابضة للغزل والنسيج: 1.8 مليار جنيه حجم الخسائر المستهدفة خلال العام المالي الجاري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
غزل ونسيج
غزل ونسيج
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علياء فوزي
أكد الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تسعى لزيادة إيراداتها لـ6.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد بزيادة تقدر بـ43% عما كانت عليه في عام 2018/2019.

ذكر "مصطفى" في تصريحات له، أن الشركة تسعى لتقليص حجم خسائرها لـ 1.8مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري بعد أن وصلت لـ2.5 مليار جنيه في الـ3 أعوام الأخيرة لمعدلات محسنة تقترب من الـ30%.

أرجع ذلك إلى قيام الشركة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الكيانات الإنتاجية حاليا وإنقاذها من عثرتها.


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