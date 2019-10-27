تاون جاس: توصيل الغاز لـ 4 ملايين منزل على مستوى الجمهورية

نجحت شركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية في توصيل 4 ملايين منزل بالغاز الطبيعي بخلاف 27.5 ألف عميل تجاري و4201 مخبزا و500 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية.



قال تقرير صادر عن الشركة، إنها بدأت عملها في سبعينيات القرن الماضي بقطاع الغاز الطبيعي حتي الآن على مستوى 5 محافظات.



أضاف التقرير أن الشركة تسعى لتطبيق معايير السلامة المهنية والمحافظة علي الاشتراطات البيئية وفقا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

