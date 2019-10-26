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رياضة

مدير منتخب مصر: لم نستفد من تأجيل مباريات الدوري لهذا السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:39 م
محمد بركات
محمد بركات
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حسام الحارتي
قال محمد بركات مدير المنتخب الوطنى ، إن الجهاز الفني للمنتخب المصري يرغب في معرفة جاهزية اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

وأضاف محمد بركات في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، أنه لم يتم الاستفادة من تأجيل مباريات الدوري بسبب البطولات الإفريقية ومعسكر فريقي الأهلي والزمالك.

وأوضح أنه سيتم تجمع اللاعبين داخل صفوف المنتخب يوم 5 نوفمبر المقبل مضيفا أن الجهاز الوطني للمنتخب الوطني يسعى إلى خوض ودية يوم "7" نوفمبر من نفس الشهر.

وتابع محمد بركات :" المباراة القادمة ستكون أمام منتخب يشبه أسلوب كينيا في طريقة اللعب وسنتدرج في قوة المواجهات لاحقا ".
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