الحصان فداه من الموت .. العناية الإلهية تنقذ شخصا من الصعق بالكهرباء في الغربية

سيطرت حالة من الاستياء والرعب على وجوه المئات من أهالي ومواطني منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عقب نفوق حصان ونجاة صاحبه من الموت صعقا بالكهرباء بسبب انزلاق ساقه وحدوث ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة المكشوفة أسلاكها والمتواجدة بكميات من البرك والمستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار وتمت السيطرة على الموقف وتأمين أرواح المواطنين .



وأعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، اعتبارًا من الآن حتى نهاية السبت وفقا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظات منطقة الدلتا لموجة طقس سيئ.



كما وجه المحافظ بسرعة إزالة أي تجمعات مياه بإستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه .



وأكد المحافظ أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازًا حقيقيًا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة ، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.