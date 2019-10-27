السوشيال ميديا .. رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة .. زينة تثير الجدل.. رسائل تركى آل الشيخ لجمهور الأهلي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي
انت تستاهل كل خير.. شاهد| تحية الجمهور السعودي لـ مصطفى خاطر
تركي آل الشيخ يقلب استاد الملك فهد لـ حلبة مصارعة.. اعرف السبب
أسوأ واحد هو عارف نفسه| رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة فماذا قالت؟ | شاهد
شاهد | زينة تثير الجدل مجددا.. والجمهور: زي العسل
العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما
ما حدا يزايد علينا بالوطنية | رسالة عنيفة من اليسا .. تفاصيل
بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل
مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي
انت تستاهل كل خير.. شاهد| تحية الجمهور السعودي لـ مصطفى خاطر
تركي آل الشيخ يقلب استاد الملك فهد لـ حلبة مصارعة.. اعرف السبب
أسوأ واحد هو عارف نفسه| رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة فماذا قالت؟ | شاهد
شاهد | زينة تثير الجدل مجددا.. والجمهور: زي العسل
العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما
ما حدا يزايد علينا بالوطنية | رسالة عنيفة من اليسا .. تفاصيل
بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل