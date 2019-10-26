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فن

بمشاركة نجل ماجد المصري.. تامر حسني يصور كليب لولاك حبيبي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:39 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
كشف نجل الفنان ماجد المصرى "احمد" عن مشاركة تامر حسنى فى كليب اغنيته الجديدة "لولاك حبيبى" ويتولى إخراج الكليب بطريقة جديدة ومختلفة عن السائد.

وقال أحمد ماجد المصرى خلال لقائه فى برنامج "theinsiderar" : "ان تامر حسنى عرض عليه الكليب وعندما تناقشنا سويا كانت هناك عديد من الافكار المبتكرة وتم الوقوف على فكرة جديدة ومختلفة بميزانية كبيرة بعد ان كان متفقا على تقديمها بميزانية متوسطة.

يذكر ان تامر حسنى فاجأ إبراهيم الخولي أول مساعد باحث من أصحاب متلازمة داون، باتصال هاتفي على الهواء، قال له خلاله: "انا فخور بيك يا ابراهيم، وفخور بالإنجاز العالمي بتاعك ودعم والدتك لك التي تعتبر مثل أعلى لكل الأمهات".


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