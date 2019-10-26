محمد سعيد: الرئيس السيسي يدعم المشروعات العملاقة ويروج لها

قال محمد سعيد ، الخبير المالى رئيس شعبة شركات البرمجيات ، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستراتيجية عمل الصندوق السيادى دعم كبير ومباشر للصندوق وإضافة هامة لخطة عمله الفترة القادمة .

أضاف "سعيد"، فى تصريحات خاصة "صدى البلد" أن مساندة القيادة السياسية للصندوق السيادى تعزز موقفه وتدعمه فى اتخاذ القرارات مما يعطى رسالة هامة للشركاء المستهدفين للمساهمة فى مشروعات الصندوق مشيرا الى الدور الايجابى للرئيس السيسى فى دعم المشروعات العملاقة فى البلاد والترويج لها مثل مشاريع بقطاع الكهرباء والتى استطاعت مصر من خلالها تحقيق فائض من الكهرباء بعد فترة وجيزة من إقامتها.





حول استهداف الصندوق السيادى لاقامة شراكات مع القطاع الخاص أكد سعيد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة منذ خمس سنوات يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي للبلاد لرفع معدلات النمو .





تابع : الوقت مناسب لاستهداف الصندوق لمساهمات القطاع الخاص بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم لادنى مستوياتها حيث سجلت نحو 4.3 % الشهر الماضى و تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدول.





أشار "سعيد"، الى استهداف الصندوق لإنشاء صناديق فرعية متخصصة في قطاعات الاقتصاد المصرى تعد أحد أهم عناصر استراتيجيته خاصة الكثير من القطاعات التى حدثت بها انفراجات مثل قطاع السياحة و العقارات و الطاقة فضلا استعادة القطاع الصناعى طاقته نحو النمو من خلال خفض اسعار الطاقة لبعض الصناعات وإعادة الهيكلة التى يقودها فى وزير قطاع الاعمال العام للشركات المملوكة للدولة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق.



