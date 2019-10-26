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رياضة

لأول مرة في تاريخه.. منتخب البحرين لكرة اليد يصعد إلى الأولمبياد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:38 م
البحرين
البحرين
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عمر سلامة
نجح منتخب البحرين الأول لكرة اليد في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب البحريني على كوريا الجنوبية في نهائي التصفيات الآسيوية، بنتيجة 34-29، والتي أقيمت في قطر.

تقدم منتخب كوريا في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ولكن في الشوط الثاني قلب لاعبو البحرين الطاولة ونجحوا في تعديل النتيجة بعد تقديم أداء قوي، لينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 34-29، ويحققوا إنجازا تاريخيا جديدا للرياضة البحرينية.

ويصبح المنتخب البحريني رابع منتخب يتأهل للأوليمبياد، بعد منتخب اليابان الدولة المنظمة والدنمارك بطلة النسخة الماضية 2019، والأرجنتين عن قارة أمريكا الجنوبية.
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