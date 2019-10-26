ضغط المباريات .. أزمة بين أندية الغلابة والجبلاية قبل العمومية

نشبت أزمة عنيفة بين اندية القسم الثاني واللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قبل انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية للجبلاية يوم الجمعة القادم.



بدأت الأزمة عقب إرسال لجنة المسابقات فى الجبلاية إخطارا لأندية المظاليم فى المجموعات الثلاث القاهرة والصعيد وبحري بمواعيد إقامة منافسات الدور التمهيدى ببطولة كأس مصر يوم الإثنين المقبل فضلا عن خوض منافسات الجولة الثانية يوم الخميس القادم على أن يشارك مسئولو تلك الأندية فى الجمعية العمومية العادية بعدها بـ 24 ساعة.



الأمر الذى هدد خلاله مسئولو أندية المظاليم بعدم حضور فعاليات الجمعية العمومية العادية نظرا لإنشغال فرقهم فى خوض منافسات الجولة الثانية من دورى المظاليم ويسبقها منافسات الدور التمهيدى ببطولة كأس مصر.



وطالب مسئولو أندية المظاليم تأجيل مباريات الجولة الثانية فى المجموعات الثلاث من أجل الحصول على قسط من الراحة بين لقاءات الدور التمهيدى ببطولة كأس مصر والدورى المحلي فضلا عن تسهيل إمكانية حضور مندوبي الأندية فعاليات الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة.