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رياضة

أندية لا تشبه الأهلى.. طارق سليمان: رفضت عروض تدريب خارجية لهذا السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:43 م
طارق سليمان
طارق سليمان
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حسن العمدة
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أنه رفض عددًا من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في عروض جاتلي من خارج مصر بس مش مناسبة من حيث مستوى أسماء الأندية، الجزء المادي مش أساس".

وأضاف "أنا عاوز أروح نادي يكون بينافس على بطولات ويرغب في تحقيق بطولات، انا اتعودت في الأهلي على كدة، قناعاتي دي بتقلل الاختيارات لان مش كل الاندية زي الأهلي ولكن دي رغبتي".

واختتم "خضنا تجربة التدريب في الدوري السوداني مع نادي المريخ لانه كان يملك مقومات المنافسة وفزنا بالدوري بعد 7 سنين غياب".
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