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توك شو

عضو الوطنية للإعلام: الخبر يجب أن يكون بطل برامج التوك شو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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توك شو
قال عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن بعض مقدمي برامج "التوك شو" حولوا البرامج لساحة رأى وليست لعرض خبر، حيث يظل مقدم البرنامج يتحدث لساعات، ويعرض رأيه.

وأضاف "رشاد"، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن بطل برنامج التوك شو يجب أن يكون الخبر، وليس تعليق المذيع عليه، مشيرا إلى أن الملاحظ على كل برامج التوك شو المقدمة على الفضائيات المختلفة، أن مقدميها تحولوا إلى أصحاب رأي.

وفيما يتعلق بقناة الجزيرة، قال عضو الهيئة الوطنية للإعلام: "قناة الجزيرة هى البنت البكر المطيعة لهيئة الإذاعة البريطانية فهما وجهان لعملة واحدة"، مضيفا أن هيئة الإذاعة البريطانية منذ إنشائها في العشرينات وهى لا ترضى عن شيىء في المنطقة العربية، وقناة الجزيرة أسست على يد العاملين بهيئة الإذاعة البريطانية.
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