5 قتلى و17 مصابا .. حصيلة أمطار الموت في البحيرة



وتم نقل المصابين الثلاث المستشفيات التابعة لمحل إقامتهم لإتخاذ العلاج اللازم.



كما شهد طريق المحمودية دمنهور وقوع حادث انقلاب "توك توك" بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية اريمون أسفر الحادث عن إصابة كل من " أم الرزق محمد حسن المحمودية ٦٥ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم وسعيده علي حسن ٤٢ سنة ومقيمة المحمودية بكدمات بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج وجمعه عبد المنعم البنا المحمودية ٤٣ سنة بكدمات واشتباه مابعد الارتجاج.



وكان البلاغ الأخير من مركز شرطة شبراخيت يفيد بمصرع الطالب عبدالله مبروك الكومي، 14 سنة إثر حدوث ماس كهربائي فى ماسورة غاز أغرفتها مياه الأمطار.



وفى سياق آخر بذلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق محافظة البحيرة قصارى جهدها فى شفط ومسح مياه الأمطار أولا بأول بالاستعانة بعدد ١٦٢ معدة وسيارة



ومن جانبه أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة،على رفع تجمعات وتراكمات المياه بصفة مستمرة من خلال جميع الأطقم والمعدات التى تعمل على مدى اليوم، مشيرًا إلى استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات والتأهب والاستعداد التام لجميع الأطقم والفرق والمعدات.



وأعلن المحافظ عن الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين التى تلقتها المحافظة خلال فترة الأمطار وتم على الفور الدفع بفرق التدخل لحل جميع الشكاوى بالتزامن مع الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركتى المياه والكهرباء والحماية المدنية بالإضافة لمساهمة المنطقة الشمالية العسكرية بالدفع بعدد ٤ سيارات بدالة للمشاركة في دعم تلك الجهود.



ويهيب المحافظ بجميع المواطنين الإبلاغ عن أى مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة العمليات المركزية للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور، مؤكدًا على التواجد المستمر على مدى الـ 24 ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات.



ضربت محافظة البحيرة خلال الخمسة أيام الماضية موجة أمطار رعدية تسببت فى شلل مرورى وتعطل مصالح المواطنين وتعليق المدارس وغرق أفنية ومحيط المدارس وشوارع قرى ومراكز المحافظة بمياه الأمطار، وتوقف عمليتى البيع والشراء فى سوق الجمعة الخاص ببيع الماشية وأسواق الخضر والفاكهة.كما تسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة فى مصرع 5 أشخاص صعقا بالكهرباء بينهم ربة منزل وطفلان وشابان آخران، كما تسببت الموجة الرعدية فى وقوع عدة حوادث تصادم انقلاب أسفرت عن إصابة ١٤شخصا، بالإضافة إلى إصابة ٣ أشخاص آخرين سقطوا من أعلى سطح منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عدة بلاغات من إدارة شرطة النجدة الأول يفيد بمصرع "لطفى ع ا"، 37 سنة، صعقا بالكهرباء داخل المنزل بقرية حفص وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.وكان البلاغ الثانى عن مصرع شخص "إ. م. ز"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، ومقيم قرية أريمون بدائرة مركز المحمودية، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وملامسته لأحد أعمدة الإنارة التى بها ماس كهربائي يسبب مياه الأمطار.وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمصرع "ص.س.ج"، ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بنشر الغسيل على سطح المنزل، حيث تلامست قطعة غسيل مبتلة بسلك كهربائى، مما أدى إلى صعقها ووفاتها فى الحال..وتم التحفظوتسبب سوء الأحوال الجوية فى وقوع حادثى تصادم الأول بين سيارتى جامبو وأجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود والثانى اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون .. نتج عن الحادثى إصابة ١٧ شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم بينهم ٣اشخلص سقطوا من أعلى سطح منازلهم أثناء نزح ميه الأمطاروبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود بسبب سؤ الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما تسبب فى إصابة 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسمفيما شهد الطريق الصحراوي حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق مما تسبب فى إصابة " نوال محمد جمعه "٦٥ سنة مقسمة بحى المنيل بمحافظة القاهرة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،و"طاهر على عبد المطلب ٤٩"سنة المنيل القاهره بجرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالصدر.وتسبب أيضا سقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة البحيرة فى مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه لمبة بمنزله بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادى النطرون وإصابة ٣ أشخاص بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم سقطوا من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وصول محمد صبرى سليم عبد الله، ١٤ سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء وذلك أثناء قيامه تركيب لمبة كهرباء بإحدى حجرات منزله الكائن بقرية الإسراء والمعراج بدائرة مركز وادي النطرون.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة البلاغات ٣بلاغات من مراكز شرطة دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار تفيد بوقوع ٣ حوادث سقوط لعدد ٣ أشخاص من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.وبالمعاينة والفحص للحادث الأول تبين سقوط السيد عبد الحكيم عبد السيد ٥٦ سنة من أعلى المنزل بالدور الثالث بقرية دسونس بدائرة مركز دمنهور أثناء نزح مياه الأمطار مما تسبب فى إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات مختلفة بالجسم .وبمعاينة البلاغ الثانى بمركز ابو المطامير تبين سقوط محسن علي فتحى ٢٦ سنة من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني، أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار مما تسبب فى إصابته باشتباه نزيف بالمخ.وكانت البلاغ الثالث من مركز شرطة كفر الدوار ، يفيد باصابة رجب محمد مصطفى ٣٢سنة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أعلى منزله بمنطقة كنج عثمان بدائرة المركز أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار.