تعالى ومش هتخسر حاجة.. تنمية المشروعات توجه رسالة للشباب

ناشد الدكتور سمير عبد المجيد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشباب الذين يريدون بدء مشروع خاص بهم، قائلاً "تعالى ومش هتخسر حاجة، ولو معندكش فكرة أهلا وسهلا.. فقط نريد إرادة"، موضحًا أن الصندوق ليس جهة للتمويل فقط.





وأضاف "عبد المجيد"، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "dmc"، أنهم يتواصلون مع الشباب في الجامعات حتى يشرحون لهم طبيعة عمل الجهاز، ولنشر فكرة العمل الحر، مضيفا أنهم يعطون دورات مجانية في الجامعات والمعاهد لتشجيع الشباب على العمل العام.



