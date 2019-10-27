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مرأة

بـ فستان المستردة.. لطيفة في إطلالة جديدة على إنستجرام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة لطيفة، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها لطيفة، بفستان طويل وبأكمام طويلة من المستردة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليبرز عن جمال رشاقتها، وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود الذى يتناسب مع ملامحها.

وأختارت لطيفة، لمسات رقيقة من الميك أب بالألوان الترابية مع أحمر شفاة باللون البنى، وتركت شعرها البنى منسدلاً بطريقة جميلة بين كتفيها، ووضعت قرط طويل باللون الفضى كأسسوارات تتناسب مع إطلالتها.

وعلقت لطيفة على الصورة..وهعيش شوية هفرح نفسي دي مسئولية 😎
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