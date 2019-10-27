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أخبار العالم

نواب كتلة سائرون يبدأون الاعتصام داخل البرلمان العراقي.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
بدأ نواب كتلة سائرون في البرلمان العراقي اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

يأتي ذلك بعدما اعلنت كتلة سائرون النيابية، ذهابها الى المعارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.

ونشرت القناة صورا من اعتصام نواب سائرون داخل البرلمان العراقي.

فيما دعت سائرون الكتل السياسية ان تحذو حذوها وان يكونوا على مستوى الحدث.

جدير بالذكر أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري التابع له "سائرون" قال في بيان "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلًا ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلًا، فهل (التمسك بالسلطة) حل؟.. بينما لا قدرة لها على انهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له".

وأضاف "إذا لم تستطع السلطة ان ترمم ما افسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم، واذا اردتم من الشعب ان لا يَقتُل ولا يَحرِق - وهو المتعين - فيا ايها الفاسدون كفوا ايديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا".

وختم الصدر بيانه قائلا "استقيلوا قبل ان تُقالوا.. او اصلحوا قبل ان تُزالوا.. والا فلات حين مناص".
نواب كتلة سائرون يبدأون الاعتصام داخل البرلمان العراقي.. صور
نواب كتلة سائرون يبدأون الاعتصام داخل البرلمان العراقي.. صور
نواب كتلة سائرون يبدأون الاعتصام داخل البرلمان العراقي.. صور
نواب كتلة سائرون يبدأون الاعتصام داخل البرلمان العراقي.. صور
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