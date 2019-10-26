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برلمان

اخبار البرلمان| مفاجآت صادمة بشأن الطلاق في قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. انخفاض أسعار 10 سلع مهمة بعد تراجع الدولار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم السبت 26 أكتوبر ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

حدد مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، الذي أعلن عنه الأزهر الشريف أمس، الجمعة، حالات الخلع التي يحق فيها للمرأة الانفصال عن زوجها، وذلك بتخصيص باب كامل له.

أعد الأزهر الشريف، قانون خاص بـ الأحوال الشخصية، بعد إعلان البرلمان نيته تعديل القانون، وقيام عدد من أعضاء البرلمان بإعداد مشروعات ومقترحات حوله، وفيما يلي سنتعرف على الحالات التي يحق فيها للمرأة الطلاق من زوجها في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف.



هوي الدولار بمعدلات غير مسبوقة له بالبنوك المصرية اليوم السبت ليسجل أعلي هبوط منذ الأسبوع الماضي بفارق 10 قروش.

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية التي تجلت في خفض معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، حيث بلغ 7,5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و‏8,8 % خلال عام 1991، و‏8 % خلال عام 1990.


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.


أعلن النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبى حول ما أثير من معلومات مغلوطة وأكاذيب حول ملف حقوق الإنسان فى مصر. 


تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن انتشار حوادث الصعق بالكهرباء بسبب أعمدة الإنارة وعدم تدخل الجهات المعنية.


انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من تقريرها بشأن ملف وأزمة الكلاب الضالة والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترات الماضية.

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتموين، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات والتى تؤدى إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوى إضافة إلى الأمراض الأخرى.
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اخبار البرلمان| مفاجآت صادمة بشأن الطلاق في قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. انخفاض أسعار 10 سلع مهمة بعد تراجع الدولار

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