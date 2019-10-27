نتائج جميع مباريات الدوري الألماني .. وجدول ترتيب البوندسليجا

أقيمت يوم السبت 6 مباريات من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم ضمن الجولة التاسعة من عمر البوندسليجا، على أن تقام باق المباريات غدا.



وفاز فريق بايرن ميونخ على يونيون برلين بنتيجة (2-1)، ثنائية بايرن حملت توقيع كل من، الفرنسي بافارد والبولندي ليفاندوفسكي في الدقيقتين 13 و53، بينما سجل سباستيان بولتر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء في الدقيقة 86.



وقفز بايرن ميونيخ لصدارة البوندسليجا برصيد 18 نقطة، بينما يتجمد رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.



وجاءت باقي النتائج كالاتي:



هيرتا برلين 2 : 3 هوفنهايم

فرايبورج 2 : 1 لايبزيج

شالكه 4 : 0 بوروسيا دورتموند

بادربورن 2 : 0 فورتونا دوسلدورف

باير ليفركوزن 2 : 2 فيردر بريمن





