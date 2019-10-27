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منوعات

قائمة أفضل 10 مدن للسفر في عام 2020 .. القاهرة أبرزها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
دخلت 10 مدن بالعالم قائمة أفضل مكان للسفر إليها عبر تصنيف "Lonely Planet's" ، الشهير لعام 2020، وكانت القاهرة من  أبرز تلك المدن، لكونها على مشارف افتتاح أكبر متحف للآثار بالعالم في غضون الشهور المقبلة، مما جعلها في المركز الثالث ضمن تلك القائمة.

ووفقًا لقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف تاون هول، نائب رئيس Lonely Planet's" عن أفضل المدن على قائمة السفر لهذا العام، بعد إجراء افضل التجارب المستدامة في جميع أنحاء العام.

وقال هول إن واشنطن التي تأتي في المركز الثاني بالقائمة، يمكن أن تكون على هذه القائمة كل عام، بسبب الحجم الهائل للأنشطة الحرة ، بما في ذلك متاحف سميثسونيان الموجودة بالمدينة ، علاوة على وجود مركز جون كينيدي للفنون الأدائية الذي توسع للتو مع " The Reach"، وهو الحرم الجامعي الجديد في المركز، في حين أن رصيف "وارف" البحري يفتح الواجهة البحرية على طول نهر بوتوماك للمقيمين والزوار على حد سواء.

بينما تأتي القاهرة في المركز الثالث من قائمة السفر الأشهر بالعالم، وذلك لافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل في الجيزة ، الذي سيكون أكبر متحف في العالم حيث يقام على مساحة 5.2 مليون قدم مربع مخصص وسيعرض آثار الحضارة المصرية القديمة.  

وقال توم هول ، نائب رئيس Lonely Planet's" إنه بالرغم من ضخامة القاهرة وصخبها، إلا أنها تستحق الاستكشاف، حيث لا يمكن أن يفوت أي شخص الشعور بالإثارة التي توجد بتلك المدينة.

وأضاف " هول" ان القاهرة تضم مركزًا تاريخيًا معتمدًا من قِبل اليونسكو، مشيرا إلى أنه أحب استكشاف مشهد الطعام المزدهرة في القاهرة، فضلًا عن استكشاف الفن الإسلامي والآثار المسيحية ، وبازارات الخيام .

وفيما اختار هول مدينة "جالواي " التي تأتي في المركز الرابع بالقائمة كعاصمة أوروبية للثقافة لعام 2020 ، لكونها أكثر المدن جاذبية في أيرلندا.

وأوضح نائب رئيس Lonely Planet's" ، أن "جالواي" ستقدم خلال السنة الجديدة، برنامجًا فنيًا رائعًا للاحتفال بدخولها تلك القائمة حيث "ستعرض عرضًا رائعًا"

وصنفت مدينة بون التي كانت عاصمة ألمانيا الغربية قبل إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 ، إلى المرتبة الخامسة بالقائمة بالرغم من تراجعها قليلًا حين لم تعد عاصمة الدولة الألمانية.

وقال هول إنه تم اختيار تلك المدينة خصيصًا لكونها مسقط رأس الفنان العالم لودفيغ فان بيتهوفن ، حيث سيحتفل بذكرى ميلاده الـ 250 طوال عام 2020.

وأشار نائب رئيس Lonely Planet's" إن المدينة تتميز بصناعة البيرة ذات الجودة العالية التي يتم اعدادها بحرفية كبيرة، علاوة على وجود المقاهي والمعارض، حيث تتميز ايضا بالحفلات الموسيقية طيلة العام حيث يفتح الموسيقيون المحليون أبوابهم أمام الجمهور للاحتفال بالفنون داخل المدينة.
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