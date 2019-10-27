مصدر بصحة المنوفية يوضح حقيقة وفاة طالب بالالتهاب السحائي

أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الطالب أدهم محمد محمود 11 سنة تم تحويله من مستشفى جامعة طنطا وتم احتجازه بمستشفى حميات ميت خلف حيث كان يعاني من التهاب رئوى وسخونية.



وأكد أنه تم إجراء بذل للنخاع الشوكي للطفل لبيان سبب الإصابة بالسخونية، وتبين أنه لا يوجد به أى ميكروبات، ولكن تدهورت حالة الطفل وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وفشل في الجهاز التنفسي إلى جانب أنه كان يعاني من فشل كلوى والتهاب رئوى حاد بالكلى، وهو ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.



وأضاف أنه تم عمل تحاليل للسائل العصبي بمستشفى الجامعى، وتبين أن نسبة الخلايا الصديدية صفر وهو ما يؤكد خلوها من أى بكتيريا أو ميكروبات.



وأشار المصدر إلى أن هناك التهابا سحائيا فيروسيا، وهو لا يؤدى إلى الوفاة ويتم الشفاء منه، ولكن الذى يؤدى إلى الوفاة التهاب سحائي بكتيرى وبائي، وهو لم يظهر به حالات حتى الآن.



يذكر أن العديد من الأنباء تدوولت عن وفاة الطفل أدهم محمد بالالتهاب السحائي داخل مستشفى حميات ميت حلف بعد تحويله من مستشفى الجامعة بالغربية وهو ما نفته مديرية الصحة بالمنوفية.

