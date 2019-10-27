Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصدر بصحة المنوفية يوضح حقيقة وفاة طالب بالالتهاب السحائي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الطالب أدهم محمد محمود 11 سنة تم تحويله من مستشفى جامعة طنطا وتم احتجازه بمستشفى حميات ميت خلف حيث كان يعاني من التهاب رئوى وسخونية.

وأكد أنه تم إجراء بذل للنخاع الشوكي للطفل لبيان سبب الإصابة بالسخونية، وتبين أنه لا يوجد به أى ميكروبات، ولكن تدهورت حالة الطفل وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وفشل في الجهاز التنفسي إلى جانب أنه كان يعاني من فشل كلوى والتهاب رئوى حاد بالكلى، وهو ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.

وأضاف أنه تم عمل تحاليل للسائل العصبي بمستشفى الجامعى، وتبين أن نسبة الخلايا الصديدية صفر وهو ما يؤكد خلوها من أى بكتيريا أو ميكروبات.

وأشار المصدر إلى أن هناك التهابا سحائيا فيروسيا، وهو لا يؤدى إلى الوفاة ويتم الشفاء منه، ولكن الذى يؤدى إلى الوفاة التهاب سحائي بكتيرى وبائي، وهو لم يظهر به حالات حتى الآن.

يذكر أن العديد من الأنباء  تدوولت عن وفاة الطفل أدهم محمد بالالتهاب السحائي داخل مستشفى حميات ميت حلف بعد تحويله من مستشفى الجامعة بالغربية وهو ما نفته مديرية الصحة بالمنوفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس معوي.. تفاصيل جديدة حول حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في الإسكندرية

القصة الكاملة لكشف زيف شائعات الإخوان عن تفشي مرض الالتهاب السحائي

التعليم: الالتهاب السحائي لم ينتشر بمدارسنا وإجراءات لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

الصحة تكشف حقيقة حالات الإصابة بالالتهاب السحائي.. فيديو

صحة الدقهلية تطمئن أولياء الأمور: لا توجد أى إصابة بـ الالتهاب السحائى بين الطلاب

مستشفى سموحة توضح حقيقة احتجاز حالة مصابة بـ الالتهاب السحائي

ترشيحاتنا

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

5 ميزات جديدة رائعة على واتساب.. التفاصيل الكاملة

كم يتقاضى راندي أورتن في الـ WWE قبل انتهاء عقده.. رقم خرافي

مدرب الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من تدريب اتحاد جدة مع لاسارتي

بشرى من البرلمان بشأن توفير وظائف جديدة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت.. تركي آل الشيخ والقلعة الحمراء حبايب.. خطأ كارثي وراء إصابة محمد محمود

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

الاتنين صوتهم وحش.. هجوم ناري من هانى شاكر على أغاني محمد رمضان وحمو بيكا.. ماذا قال

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه