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حوادث

حبس سماك خنق طفلا وألقاه في الترعة بعد فشله في هتك عرضه بميت غمر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:24 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قررت نيابة مركز ميت غمر، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية،، بحبس "سماك" 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة استدراج طفل وحاول هتك عرضه، وبعدما قاومه خنقه وألقى به في ترعة " الرياح التوفيق" خوفا من افتضاح أمره.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بعثور الأهالي على جثة طفل غارقا بمياه ترعة الرياح التوفيقي بين قريتي "بشلا وميت محسن".

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وتبين أنه يرتدي بنطلون جينز أزرق وقميص أزرق، وجرى نقله لمشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، وتبين وجود شبهة جنائية، وبالفحص تبين وجود محضر تغيب لطفل يدعي "أحمد م. ع.، 14 عاما، حداد مسلح" ومقيم بمنطقة دقادوس بنفس المواصفات وباستدعاء والده تعرف علي الجثة ولم يتهم أحد بقتله.

ووجه مدير الآمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وبقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع بحث جنوب، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر، والرائد عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم ميت غمر.

وتوصلت جهود فريق البحث، أن آخر تواجد للطفل كان مع شخص يدعى "عصام ا.، 17 سنة سماك" وبمواجهته بما توصلت إليه تحريات البحث اعترف بمحضر الشرطة، بأنه استدرج المجني عليه وعندما حاول هتك عرضه، قاومه وحاول الهرب منه إلا أنه تمكن من اللحاق به وخنقه ولقربه من الترعة ألقاه بها.

وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة استفكسيا الغرق.
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