أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

اخبار توك شو: تعليق ناري من أحمد موسى عن تشويه محور روض الفرج.. تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر يتطاول فيه على المصريين..فاروق الباز يروي تفاصيل إطلاق اسمه على كويكب