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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
حمو بيكا والهارب
حمو بيكا والهارب محمد علي
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عمرو ممدوح
تناولت برامج "التوك شو" العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها:

أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو
قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنه التقى أحد المسئولين في نقابة الموسيقيين أخبره :«عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا لا يطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك»، مما اضطر الإعلامي أحمد موسى لمقاطعته، وقال له :«الكلام دا ماينفعش هنا».

عزة مصطفى تفضح كذب الهارب محمد علي .. فيديو
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المقاول الهارب محمد علي في إسبانيا قام بتكذيب نفسه بعد ظهوره في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد علي كشف أنه مستمر في الهرب على مدار الأسبوعين الماضيين بعد تتبعه عدد من الضباط وأشخاص آخرين من أجل قتله قائلا: «أنا مطارد أنا بجري وبهرب .. رقبتي في الحكومة الإسبانية وانا بقالي أسبوعين بهرب بعد نشر أول فيديو».

اليسا: فقدنا الثقة في رموز النظام اللبناني .. فيديو
قالت المطربة اليسا، انها تحلم باستقرار الأوضاع في لبنان، وتحقيق كافة المطالب الشعبية، كما يتمنى الشعب اللبناني.

وأكدت "إليسا" خلال مداخلة هاتفية على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب استطاع قطع عدد من الخطوات الإيجابية ظهرت في قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بالضرائب، في خلال أيام قليلة من التظاهرات.

الأرصاد الجوية تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو
قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

بشرة خير.. خبير اقتصادي: حجم البطالة في مصر يصل لأدنى مستوى منذ 30 عاماً
قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن حجم البطالة في مصر وصل لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، لافتًا إلى ان معدل البطالة وصل لـ 7.5 %خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 9.9 خلال عام 2018.

الأرصاد تكشف كواليس إعصار حمادة وسر تسميته | فيديو
قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه كان هناك إصرار من بعض القنوات الإعلامية لإحداث رعب للمصريين من إعصار تتعرض له مصر، إلا أن الهيئة أكدت أن هذا الأمر غير صحيح.


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