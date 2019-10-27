احذر.. كثرة الملح في الطعام تصيبك بـ أمراض خطيرة

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، أن تناول الملح بثلاث مرات أكثر من الموصى به كل يوم قد يسبب تغيرات في المخ، والتي ترتبط بالإصابة بمرض الزهايمر الخرف.



ووجد الباحثون، أن تناول الفئران أطعمة بها نسبة عالية من الملح، تسببت في تراكم البروتينات في المخ، وهي أحد أبرز العلامات على الإصابة بالخرف والزهايمر.



ويُعتقد الباحثون أن تراكم هذه البروتينات، يمكن أن يعرقل الخلايا العصبية في الحفاظ على شكلها الصحيح، وكذلك نقل العناصر الغذائية، يلعب دورًا في مرض الزهايمر، وهو ما ظهر في تصرفات الفئران خلال اختبارات قدراتهم المعرفية.



وأوضح الباحثون، أن نتائج الدراسة ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالملح قد يسبب التأثير نفسه على البشر، لذا توصي هيئة الصحة الوطنية البالغين بعدم تناول ما لا يزيد عن 6 غرامات من الملح يوميًا، أو حوالي ملعقة صغيرتين من الصوديوم.



وأشار الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأملاح يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مما يفسر سبب ارتباط المأكولات المالحة بالخرف.



وقال البروفيسور كوستانتينو إديكولا، أحد المشاركين في الدراسة، ان نتائج الدراسة توضح تأثير صحة المأكولات التي نتناولها والصحة المعرفية، واهمية تجنب الوجبات المالحة للحفاظ على الوظيفة الإدراكية.



ويصيب الخرف ما يقدر بنحو 850،000 شخص في المملكة المتحدة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى مليوني بحلول عام 2050 بسبب شيخوخة السكان، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويمكن الحد من الإصابة بالزهايمر والخرف عبر تناول الأطعمة الصحية أقل في الأملاح، مثل: الفواكه والخضروات والأسماك الزيتية والدهون المشبعة الأقل، وممارسة المزيد من التمارين.