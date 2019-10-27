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منوعات

5 ميزات جديدة رائعة على واتساب.. التفاصيل الكاملة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
واتساب
واتساب
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آية جمعة
تجاوز عدد مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp حوالي مليار مستخدم في بداية النصف الأول من العام الجاري تقريبًا، بفضل ما توفره المنصة من خدمات مشاركة الرسائل والوسائط المتعددة؛ حيث يتلقى واتساب WhatsApp عددًا من التحسينات والميزات الجديدة يومًا بعد يوم.

وإليك أحدث خمس ميزات تم طرحها لمستخدمي تطبيق واتساب مؤخرًا، وفقًا لشبكة "تايمز ناو" الهندية.

الميزة الأولى:

قام واتساب WhatsApp بتحديث ميزة إعداد خصوصية المجموعة بإضافة خيار القائمة السوداء الجديدة التي من شأنها أن تتيح لك اخيتار من يمكنه ومن لا يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب، وبذلك سيكون لديك مزيد من التحكم في رسائل المجموعة التي تتلقاها. وعند التمكين، سيُطلب من المستخدم الذي يرغب في إضافتك في مجموعة واتساب WhatsApp أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في التطبيق إذا قبلته، فستتم إضافتك إلى المجموعة وإلا فسوف تنتهي صلاحية الرابط في ثلاثة أيام.

لتمكين إعداد خصوصية المجموعة الجديد، انتقل إلى الإعدادات في تطبيقك، ثم انقر فوق مجموعات خصوصية الحساب، وحينها سيتم عرض ثلاثة خيارات على الشاشة وهي "لا أحد" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "الجميع". وللحصول على هذه الميزة ستحتاج إلى تحديث إصدار واتساب WhatsApp الخاص بك إلى 2.19.110.20 على نظام iOS و 2.19.298 على نظام Android.

الميزة الثانية:

أصدر واتساب WhatsApp تحديثًا جديدًا، وهو الإصدار 2.19.297 لمستخدمي أندرويد Android، ويوفر هذا التحديث ميزة شاشة سبلاش Splash جديدة وهي شاشة التحميل الأولية للتطبيق والتي تعرض شعار واتساب WhatsApp في منتصف خلفية بيضاء.

الميزة الثالثة:

يختبر واتساب WhatsApp تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام iOS، والذي من شأنه أن يجلب ميزات جديدة مثل إخفاء تحديث حالة غير مرغوب بها، وشاشة البداية، وتحسينات شارة التطبيق من بين أمور أخرى.

وتتيح شاشة البداية الجديدة لواتساب WhatsApp للمستخدمين رؤية شعار التطبيق كلما فتحوا التطبيق على أجهزة آيفون iPhone الخاصة بهم، ويتوفر هذا أيضًا على تطبيق Android التجريبي. كما أظهر التحديث أيضًا كيف ستبدو فقاعات النص في الوضع المظلم على واتساب WhatsApp.

الميزة الرابعة:

أصدر واتساب WhatsApp بعض الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون iPhone في تحديثه الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد تثبيت أحدث إصدار 2.19.100 من متجر التطبيقات، سيتمكن المستخدمون من تحرير الوسائط وإرسالها مرة أخرى في محادثاتهم بسرعة، وللقيام بذلك، سيُطلب منهم النقر على أيقونة رسومات الشعار المتوفرة في الزاوية اليمنى أثناء مشاهدة صورة أو مقطع فيديو تلقوه على التطبيق.

ثانيًا ، سيتمكن مستخدمو iOS الآن من تشغيل الرسائل الصوتية مباشرةً من لوحة الإشعارات دون الحاجة إلى فتح واتساب WhatsApp. وسيكون هذا من خلال الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

الميزة الخامسة:

وفقًا لتقرير جديد، قد تظهر ميزة الوضع الليلي قريبًا جدًا، حيث تم اكتشاف الميزة الجديدة في مرحلتها الأولية في الإصدار التجريبي، ويمكن العثور على التحديث الجديد له في الإصدار 2.19.289.
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