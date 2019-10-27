أحمد شوبير يكشف سر عدم عمله في قناة الأهلي .. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، إن عدم عمله بقناة الأهلي حتى الآن من الأفضل له وللقناة والنادي، مؤكدا أنه من أكثر المتابعين للقناة بشكل يومي.



وأضاف شوبير خلال استضافته مع الإعلامي إسلام الشاطر في قناة الأهلي، أن قناة الأهلي مليئة بالقامات المميزة التي تفيدها بشكل كبير على الساحة الإعلامية، والقناة ليست بحاجة إلى شوبير لكي يرفع من شأنها حيث أنها على ما يرام.



وأشار شوبير الى أن ما تقدمه قناة الأهلي على مدار اليوم مميز للغاية سواء تغطية لكرة القدم، أو الرياضات الأخرى والعالمية أيضًا.



