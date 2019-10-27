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رياضة

محمد عبد الواحد يكشف خطة وادي دجلة خلال توقف الدوري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة
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حسن العمدة
قال محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، إن الجهاز الفني للفريق قرر إقامة مباراة ودية كل أسبوع خلال توقف الدوري.

وأضاف عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجهاز الفني لوادي دجلة قرر إقامة مباراة ودية كل أسبوع خلال توقف الدوري، وسنواجه النصر يوم الأربعاء المقبل".

وتابع: "تاكيس جونياس يعمل على علاج الأخطاء الدفاعية في وادي دجلة، ومؤمن بطريقته التي يرفض تغييرها طالما أن الفريق يصل لمرمى الخصوم فهي ناجحة".

وأردف: "وادي دجلة كان الأفضل في كل المباريات السابقة للدوري".
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