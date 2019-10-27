Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إذاعة مباراة المصري وبطل سيشل لايف عبر فيس بوك .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:18 ص
فريق المصري
فريق المصري
Advertisements
حسن العمدة
قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، رئيس بعثة الفريق في سيشل، إن المباراة أمام فريق كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور الملحق الـ32 الثاني من النسخة الـ17 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية لن تذاع عبر الأقمار الصناعية.

وتابع الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المباراة ستذاع «لايف» على الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيس بوك».

وأضاف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن صفوف الفريق مكتملة وجميع الأجواء تسير في صالح الفريق ورغم ارتفاع نسبة الرطوبة ولكن الأجواء مثالية، والمطلوب من اللاعبين الفوز في تلك المباراة لتسهيل مهمة الفريق في القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النادي المصري: لن نعترض على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. فيديو

ملعب لينيتيه يستضيف مباراة الذهاب بين كوت دي اور بطل سيشل والمصري

الطرابيلي يصل سيشل لترتيب استقبال بعثة المصرى

20 لاعبا في قائمة المصري لمباراة كوت دي أور بطل سيشل بالكونفيدرالية

المصري يعلن موعد مباراته ضد بطل جزيرة سيشل في الكونفدرالية

المصري يستعد لـ كوت دي أور في الكونفدرالية بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

هخليك تعيط وأبهدلك.. تعليق ناري لـ ريهام سعيد على إهانة جورج قرداحي.. فيديو

اللي متعود على الرخيص .. مايعرفش يصون الغالي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بتغريدة غامضة .. شاهد

حكم من طلق زوجته ثم تزوجها عرفيًّا بعد ذلك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27 /10 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

Advertisements

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

مفاجآة .. تركي آل شيخ يوقف الدعم الشهري عن نادي الزمالك .. فيديو

مرتضى منصور للصحفيين: الراجل يقرب من نادي الزمالك .. شاهد

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

بقيادة ميتشو.. قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك

لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي

اخبار الرياضة | تركي يعود إلى الأهلي .. كهربا يكذّب الجميع .. قرار جديد من مرتضى منصور

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت.. تركي آل الشيخ والقلعة الحمراء حبايب.. خطأ كارثي وراء إصابة محمد محمود

أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة