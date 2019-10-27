إذاعة مباراة المصري وبطل سيشل لايف عبر فيس بوك .. فيديو

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، رئيس بعثة الفريق في سيشل، إن المباراة أمام فريق كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور الملحق الـ32 الثاني من النسخة الـ17 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية لن تذاع عبر الأقمار الصناعية.



وتابع الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المباراة ستذاع «لايف» على الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيس بوك».



وأضاف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن صفوف الفريق مكتملة وجميع الأجواء تسير في صالح الفريق ورغم ارتفاع نسبة الرطوبة ولكن الأجواء مثالية، والمطلوب من اللاعبين الفوز في تلك المباراة لتسهيل مهمة الفريق في القاهرة.