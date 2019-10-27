مكافحة الإرهاب العراقية تنفذ أوامر عبد المهدي بتفريق التظاهرات

ذكرت وكالة رويترز إن الشرطة العراقية ومصادر أمنية محلية قالت إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي فرقت المظاهرات بضرب واعتقال العشرات.



نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي طلب من آمر قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء التظاهرات.



وأضافت أن رئيس وزراء العراق أمر جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد.



يأتي ذلك في ظل موجة ضخمة من الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومختلف المحافظات، ووصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 63 قتيلا.



في سياق آخر، بدأ نواب كتلة سائرون البرلمانية، اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.