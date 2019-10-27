Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نقابة الصحفيين: تصريحات رئيس الزمالك تنال من الأعضاء والإعلاميين.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
حسن العمدة
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك تصريحات من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تنال من مواطنين مصريين وصحفيين وإعلاميين.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني هتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن النقابة تبحث موقف الصحفيين النقابيين والموجودين في برنامج الزمالك وقت الهجوم على زملائهم، لافتًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى من عدة صحفيين بسب وقذف رئيس الزمالك ضدهم والخوض في أعراضهم.

وتابع: «أثق في عدم وجود شخص في مجلس النقابة سيرفض تطبيق القانون على رئيس الزمالك».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن نتركهم .. ضياء رشوان: نتابع موقف 4 صحفيين مقبوض عليهم

الصحفيين تنظر مذكرة إحالة أعضائها الخائضين في أعراض مواطنين للتحقيق

ترشيحاتنا

أنا آسف وأخوك الصغير.. حمو بيكا يظهر على الهواء ويوجه رسالة إلى هانى شاكر .. شاهد

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

بشرى من البرلمان بشأن توفير وظائف جديدة

كم يتقاضى راندي أورتن في الـ WWE قبل انتهاء عقده.. رقم خرافي

مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي

Advertisements

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

بقيادة ميتشو.. قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

الكذابون يمتنعون | خالد الغندور يعلن موعد بث قناة الزمالك فى رسالة شديدة اللهجة

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه