نقابة الصحفيين: تصريحات رئيس الزمالك تنال من الأعضاء والإعلاميين.. فيديو

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك تصريحات من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تنال من مواطنين مصريين وصحفيين وإعلاميين.



وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني هتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن النقابة تبحث موقف الصحفيين النقابيين والموجودين في برنامج الزمالك وقت الهجوم على زملائهم، لافتًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى من عدة صحفيين بسب وقذف رئيس الزمالك ضدهم والخوض في أعراضهم.



وتابع: «أثق في عدم وجود شخص في مجلس النقابة سيرفض تطبيق القانون على رئيس الزمالك».