صلاح الشرنوبي: الأغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات

قال الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي، إنه كان قديما يُلحن الأغاني بدون تفكير كما يحدث الآن، مضيفا:" كنت بلحن الأغنية وأنا ماسك الدريكسيون بتاع العربية، دلوقتي بقى الملحنين لازم يفكروا وبعدين يفننوا"، موضحًا أن الملحن عندما يجد أن الفنان الذي سيؤدي الأغنية صوته واعد ومبشر وحلو، يُعطي له طاقة أكبر على إخراج أجمل ما فيه.



وأضاف "الشرنوبي"، خلال حواره برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه يجب على الشباب أن يتجرأوا في أعمالهم، قائلا: "اعملوا اللي انتوا مش متخيلين أنه ينجح"، مؤكدًا أن الأغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات والشبابي عكس فترة الزمن الجميل كان هناك تنوع بين الفنانين والفنانات.



وتابع: "للأسف الشديد المهرجانات الأهم لدى المواطنين الآن والأكثر رواجا في الأغاني المصرية، ثم بعد ذلك الأغاني الشعبية، وأخيرا الأغاني الشبابية".