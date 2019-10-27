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توك شو

أحد منظمي مؤتمر الشباب: إتاحة فرصة أكبر للمشاركين في النسخ القادمة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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توك شو
قالت الدكتورة نورهان موسى، أحد المنظمين لمؤتمرات الشباب السابقة، إن مؤتمر شباب العالم يُعد منصة فعالة للغاية، وبالتالي يتم في كل مرة تنظيم المؤتمر وورش العمل الاستماع لأصوات الشباب على مستوى العالم.

وأضافت نورهان موسى، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن القائمين على تنظيم مؤتمرات شباب العالم يقوموا بتطويرها بشكل دائما، ويتم إتاحة فرصة كبيرة للشباب في المشاركة والتفاعل على مستوى العالم وعلى مدار العام تماما.

وأشارت إلى أن بعض الورش والفعاليات التي عقدت في المؤتمرين السابقين سيتم تنظيمهم أيضًا بشكل أكثر تطورًا، فضلًا عن بعض الورش والأفكار الجديدة التي تطرح العام الحالي كفكر جديد في النسخة الثالثة من المؤتمر.

وتعقد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى يعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
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