شاهد .. كليب أغنيه السلطان لـ محمد رمضان

طرح محمد رمضان، فيديو كليب أغنيتة الجديدة بعنوان "السلطان"، السبت، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



ونشر محمد رمضان وكتب على صفحته بموقع انستجرام وكتب "دلوقتي كليب #السلطان على قناتي الرسمية على اليوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".



"السلطان" إخراج حسام الحسيني، وإنتاج شركة روتانا، وتظهر الفنانة العراقية نور ستارز في الكليب بدور السلطانة، حيث يقوم محمد رمضان بدور السلطان ضمن أحداث الكليب.



يذكر أن محمد رمضان وحسام الحسيني تعاونا في العديد من الكليبات الغنائية، منها كليب أغنية "إنساي"، و"الملك" و"نمبر وان"، وقد حققا نجاحا كبيرا جدًا في كل الكليبات.