محمد عبد الواحد: تاكيس فكره أوروبي.. ومروان حمدي يقترب من الانضمام للمنتخب

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، أن تاكيس جونياس يعمل بفكر محترف وأوروبي في الفريق.



وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تاكيس يعمل بفكر محترف وأوروبي ويسعى لبناء فريق محترم وقوي بلاعبين صغار السن، كما رفض معاقبة لاعبي وادي دجلة على سوء النتائج".



وأكمل: "مروان حمدي يقترب من الانضمام لمنتخب مصر بالمعسكر المقبل، فهو لاعب هداف وملتزم بتعليمات الجهاز الفني، كما أن الثلاثي محمد عبد العاطي ومحمد هلال ومحمد رضا من أفضل اللاعبين في مصر".



وأضاف : "عبد العاطي يجيد اللعب بمركز 6 و 8 ولا يفقد الكرة بسهولة ويملك رؤية مميزة، كما أن هلال لاعب سوبر وقادر على اللعب لأندية القمة أو خارج مصر".

