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منوعات

ميزات أفضل من التطبيق الأصلي .. جي بي واتساب يطلق إصدارا جديدا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
جي بي واتساب
جي بي واتساب
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آية جمعة
على مدار الأيام الماضية، تم الإعلان عن نسخة محسّنة من تطبيق (جي بي واتساب) GB WhatsApp 8.05 وهي نسخة (جي بي واتساب) التي تحمل رقم 8.10، ، وينصح التطبيق بضرورة التحديث لهذا الإصدار الجديد لتجنب الحظر، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع ciol أهم ميزات التطبيق الجديدة، ذلك إلى جانب الخصائص التي يتميز بها التطبيق عن تطبيق واتساب الأصلي.

ملاحظة: هذا التطبيق محظورة من Google و Apple على حد سواء.

أبرز الميزات الجديدة على تحديث (جي بي واتساب الجديد)

- تحسين ميزة الملصقات
- إمكانية إجراء المكالمات الصوتية في المجموعات
- إضافة emojis جديدة
- إضافة ميزة الرد بسرية على رسالة ما في مجموعة
- إصلاح بعد الثغرات

الميزات الرئيسية لـ (واتساب جي بي) GB WhatsApp v8.10
- إمكانية عمل حسابين مختلفين على واتساب على نفس الهاتف
- إمكانية إرسال ملفات وسائط (فيديوهات - صور - وراسائل صوتية) ذات سعة كبيرة.
- إمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.
- إمكانية تعيين كلمة مرور للحساب
- تغيير مشغل الفيديو
- جدولة الرسائل
- إمكانية إخفاء دردشات محددة
- إمكانية إخفاء حالة الكتابة
- إمكانية إخفاء حالة التسجيل
- إمكانية مشاركة صوت يصل حجمه حتى 100 ميجابايت
- إمكانية إخفاء علامة استلام الرسالة وعلامة رؤيتها
- القدرة على إرسال أكثر من 10 صو دفعة واحدة
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