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رياضة

مدرب وادي دجلة: فترة توقف الدوري مفيدة لعلاج مشاكل الفريق.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
فريق وادي دجلة
فريق وادي دجلة
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حسن العمدة
قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، إن الجاهز الفني للفريق قرر إقامة مباراة ودية كل أسبوع خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز لمدة تزيد عن شهر مع إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأضاف عبد الواحد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن فترة التوقف مفيدة للفريق من خلال علاج مشاكل الفريق.

وكشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الفريق سيخوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل ثم يحصل الفريق على راحة 4 أيام ثم يعود الفريق لاستئناف الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز.
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