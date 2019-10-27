مدرب وادي دجلة: توقف الدوري يفيد الزمالك أكثر من الأهلي.. والأفضل استمرار ميتشو

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، أن الزمالك استفاد من فترة توقف الدوري بعكس الأهلي.



وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك استفاد من فترة توقف الدوري بعكس الأهلي الذي كان يقدم نتائج ومستويات جيدة".



وأضاف: "ميتشو يتحمل الأداء السيئ للزمالك الفترة الأخيرة، لكنه يملك الآن أداء أفضل مما قدمه مؤخرا، ومن الأفضل استمراره حتى وإن كان لا يقدم مستويات جيدة".



وأتم: "جماهير الزمالك تشعر بالقلق لأن فريقها لا يقدم مستويات جيدة حتى وإن كان يحقق الفوز".

