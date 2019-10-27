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رياضة

تياجو موتا يحقق مع جنوى رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الإيطالي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
تياجو موتا
تياجو موتا
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أحمد هاني
نجح تياجو موتا المدير الفني لنادي جنوى في انطلاقة لمسيرة كروية تحقق حدثا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإيطالي، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع برشيا ضمن الجولة التاسعة من الكالشيو.

وشهدت المباراة التي حقق خلالها جنوى الفوز من خلال ثلاثة بدلاء، في الشوط الثاني .

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي، يتمكن فريق من تسجيل كل أهدافه عن طريق 3 لاعبين شاركوا كبدلاء في المباراة.

موتا كتب وصول فريقه جنوى للنقطة الثامنة بعد انتصاره الثاني في الدوري ليقفز للمركز الـ 17، بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة السابعة في المركز الـ 18.
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